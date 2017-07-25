Anglo Asian Mining должна азербайджанским банкам 11 млн. долларов

2017-07-25 12:27 | www.apa.az | 5

На 30 июня 2017 года долговые обязательства Anglo Asian Mining составляют 30,4 млн. долларов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в отчете, размещенном на сайте компании.

Amsterdam Trade Bank компания должна 6,2 млн. долларов, Gazprombank - 6,2 млн. долларов, Межбанку Азербайджана - 3,9 млн. долларов, Atlas Copco - 0,5 млн. долларов, Yapi Kredi Bank - 2,6 млн. долларов, PAŞA Bank - 6,2 млн. долларов, Kapitalbank - 0,5 млн. долларов.



Anglo Asian Mining привлек у директора кредит на 3,8 млн. долларов.



Отметим, что компания в Азербайджане добывает золото из 6 месторождений.