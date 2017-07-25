Гигантский шестиугольник Сатурна попал на видео

2017-07-25 12:25 | www.oxu.az | 4

НАСА представило ролик пролета станции Cassini от северного полюса Сатурна до границы гигантского шестиугольника, крупного атмосферного вихря планеты.

Как передает Oxu.Az, ролик смонтирован из 137 снимков, сделанных Cassini во время первого первого погружения в пространство между Сатурном и его кольцами. Высота станции над верхними слоями атмосферы газового гиганта варьировалась от 72,4 до 8,4 тысячи километров.

К настоящему времени это позволило установить, что магнитный диполь планеты отклоняется от ее оси вращения на менее чем 0,06 градуса — предел чувствительности магнитометра Cassini.

Ученым по-прежнему не известна точная продолжительность суток на газовом гиганте, современные теории расходятся в объяснении природы магнитосферы планеты.

Миссия Cassini стала самой успешной программой НАСА по исследованию планеты Солнечной системы. Основная цель проекта заключается в исследовании Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты — Титана. В июле 2004-го станция вышла на орбиту Сатурна, завершение миссии запланировано на сентябрь 2017 года.

Н.О.