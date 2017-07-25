Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС приведет к более широкому сотрудничеству и с Чехией - посол

2017-07-25 12:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС, по которому ведутся переговоры, откроет путь к более широкому сотрудничеству и с Чехией, сказал в интервью Trend посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

"Чехия и Азербайджан – стратегические партнеры, договоренность об этом достигнута в 2015 году во время визита президента Чехии Милоша Земана в Азербайджан. Мы рады, что Азербайджан и Европейский союз, членом которого является Чехия, в этом году начали переговоры по актуализации документа, представляющего основу для их взаимоотношений. Мы заинтересованы в том, чтобы этот документ открыл путь к более широкому сотрудничеству, в том числе и в области экономики", - сказал посол.

Говоря о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Чехией, дипломат отметил, что уровень этих отношений очень высокий. "Обе страны во многом похожи друг на друга, и это касается не только количества населения или площади территории. Регион Южного Кавказа во многом напоминает обстановку, которая царила в Центральной Европе еще несколько десятков лет тому назад. Другими словами, мы, чехи. очень хорошо понимаем все тонкости жизни на территории, где пересекаются интересы многих влиятельных игроков мировой политики", - сказал посол.

"Подтверждением моих слов служит факт, что на самом деле наши народы сотрудничали еще до того момента, когда оба наши государства обрели независимость. В данный момент мы работаем над книгой, которая впервые должна представить богатую историю чешско-азербайджанских отношений. Например, в дореволюционное время в Баку существовала чешская община, насчитывающая около 140 человек. Среди них были директора крупных заводов, предприниматели, различные мастера. Существовал спортивный клуб и организовывались культурные мероприятия", - сказал Пивонька.

Посол также подчеркнул и культурное влияние азербайджанцев на Чехию. "Думаю, мало кого удивит информация, что еще в дореволюционное время азербайджанцы посещали курорты Чехии, и самым известным являлись Карловы Вары", - сказал дипломат.

"Сотрудничество между Чехией и Азербайджаном основано на отношениях, проверенных временем и не только за счет продажи нефти и строительства железных дорог. Чехия и Азербайджан - стратегические партнеры. Я уверен, что такая форма сотрудничества вполне отражает дружественные отношения между нашими странами. Также мы очень успешно развиваем базу документов, определяющих области сотрудничества между нашими двумя странами. В этом нам очень помогает и межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, заседания которой проходят ежегодно", - сказал Пивонька.

Отметим, что Совет ЕС 14 ноября 2016 года выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года и должно больше учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются ЕС и Азербайджан сегодня. Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)