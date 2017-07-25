Школьники Нидерландов в проекте истории и культуры "Наша дорога в Карабах" (ФОТО)

2017-07-25 12:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном парке города Харлем (Нидерланды) прошел вечер в рамках проекта "Наша дорога в Карабах" (“Yolumuz Qarabağadır”), который реализуется Центром Европейских друзей Азербайджана (ECAF), сообщила Trend Life председатель центра Лейла Бабаева.

На вечере под названием "Страны и объединяющие нас традиции" приняли участие учащиеся шести колледжей Нидерландов. Около двухсот гостей познакомились с интересными презентациями, посвященными истории, культуре и традициям Азербайджана.

Одна из презентаций была посвящена установленному в бельгийском городе Ватерлоо памятнику выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван (6 августа 1832 - 2 октября 1897), который создан скульптором Имраном Мехдиевым под руководством народного художника Азербайджана Таира Салахова. Воздвигнутый в Бельгии памятник Хуршидбану Натаван, которая родилась в Шуше, олицетворяет собой также историю Карабахского ханства. На постаменте памятника написаны следующие слова: "Прогрессивная восточная поэтесса и просветитель Хуршидбану Натаван, принцесса Карабаха, Азербайджан". Основные мотивы поэзии Хуршидбану Натаван – автор лирических стихов, о любовь к жизни, мечтах о счастье. Кроме стихотворного творчества, Натаван также занималась живописью. Она создавала пейзажи, изображения цветов и образцы декоративно-прикладного искусства.

Презентации были также посвящены Великому Шелковому пути, который проходил через территорию Азербайджана, различным этническим группам, их традициям и обычаям, синагогам и церквям, Албанским храмам в Карабахе, исторической толерантности и мультикультуральным ценностям нашего народа. Гостям была представлена концертная программа с композициями, которые были исполнены на "Евровидении" азербайджанскими исполнителями.

(Автор: Вугар Иманов)