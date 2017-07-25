Автор Despacito обиделся на президента Венесуэлы

2017-07-25 12:33 | www.oxu.az | 3

Пуэрториканский исполнитель Луис Фонси призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро прекратить использовать песню Despacito в политических целях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом музыкант написал на своей странице в «Инстаграме».

«Моя музыка — не для использования в пропаганде, которая пытается манипулировать волей народа, громко требующего свободы и лучшего будущего», — написал Фонси.

Накануне Despacito с изменёнными словами прозвучала на мероприятии с участием Мадуро. В тексте песни говорилось о необходимости участвовать в выборах в национальное учредительное собрание.

«Я не разрешал использовать песню или менять её слова в политических целях, ещё меньше — в прискорбной ситуации, которую переживает Венесуэла, страна, которую я очень люблю», — говорится в сообщении певца.

Н.О.