В Турции создается спецкомиссия по историческому наследию

2017-07-25 12:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Турции будет создана специальная комиссия по историческому наследию, пишут во вторник СМИ страны.

Как сообщается, в том числе она будет наделена правом обращаться к зарубежным странам по вопросу возвращения исторических артефактов, относящихся к наследию Турции.

В состав комиссии войдут депутаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), Партии националистического движения» (MHP), а также Народно-республиканской партии (CHP).

Как пишут СМИ, в течение трех месяцев комиссия должна будет представить список всех артефактов, относящихся к историческому наследию Турции, которые были вывезены за пределы страны во время Первой и Второй мировых войн.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu