Арестованы незаконно вырубающие деревья лица

2017-07-25 12:49 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате проведенных неотложных следственных мероприятий было установлено, что жители города Баку Багиров Ильяс Иншаллах оглу и Бехбудов Фуад Натиг оглу незаконно построили частный дом на земельном участке площадью 2,5 сот рядом с многоквартирным зданием, вырубили находящиеся на этой территории 10 деревьев и нанесли серьезный ущерб природе. В связи с этим по факту было возбуждено уголовное дело.

В отношении И. Багирова и Ф. Бехбудова было объявлено обвинение по статьям 188.2 (нарушение закрепленного законом права собственности на землю, то есть самовольный захват, замена или посев земельного участка) и 259.2.3 (Незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах или заповедниках, национальных или естественных парках, а также деревьев или кустарников, не отнесенных к лесному фонду, в значительных размерах, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящий момент необходимые следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.