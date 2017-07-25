В России провоз телефона в самолете станет платным

2017-07-25 12:41 | www.oxu.az | 4

Новые авиационные правила, предложенные Минтрансом России, предусматривают минимальный вес ручной клади в пять килограммов, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

При этом из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт без дополнительной платы исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера.

Предполагается, что изменения вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного авиабилета.

«Вес ручной клади не может быть менее, чем пять килограммов на одного пассажира», — говорится в предложенных Минтрансом изменениях в авиационные правила.

Также приводится перечень вещей, которые пассажир может взять с собой на борт помимо ручной клади без дополнительной платы. В нем остались дамские сумки, портплед с костюмом и детское питание для ребенка. Однако зонты, трости, верхняя одежда, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамера и портативный компьютер теперь в этот список не входят.

Н.О.