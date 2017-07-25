Для поступления на эти факультеты хватит 150 баллов – СПИСОК

2017-07-25 12:48 | www.oxu.az | 4

Через несколько дней (с 29 июля по 10 августа) начнется выбор специальностей для желающих поступить в высшие учебные заведения. Эксперт в сфере образования Кямран Асадов подготовил список с целью помочь абитуриентам в этом выборе. Ниже предоставляем список факультетов высших учебных заведений, для поступления на которые достаточно 150 баллов (нет никаких ограничений по предметам).

Первым указывается код специальности, затем форма обучения, плановые места и плата за обучение:

1. 151145 Ленкоранский государственный университет, почвоведение и агрохимия Ə,30, 1400

2. 151178 Ленкоранский государственный университет, лесоводство Ə,30,1400

3. 151153 Ленкоранский государственный университет, агрономия Ə, 30, 1200

4. 151161 Ленкоранский государственный университет, агрономия Q, 15, 1200

5. 142195 Нахчыванский государственный университет, инженерия и строительство водного строительства и мелиорации Ə,15, 1000

6. 142146 Нахчыванский государственный университет, преподавание технологии Ə, 20, 1300

7. 142243 Нахчыванский государственный университет, землеведение и агрохимия Ə, 15, DYS

8. 145151 Гянджинский государственный университет, преподавание технологии Ə, 25,1300

9. 147136 Азербайджанский Технический Университет (Гянджа), инженерия по организации перевозок и управлении на транспорте Ə,20,1100

10. 147144 Азербайджанский Технический Университет (Гянджа) инженерия по организации перевозок и управлении на транспорте Q, 20, 1100

11. 147233 Азербайджанский Технический Университет (Гянджа) экспертиза и маркетинг ходовых товаров Ə, 15, 1000

12. 147241 Азербайджанский Технический Университет (Гянджа) экспертиза и маркетинг потребительских товаров Ə, 20, 1100

13. 157172 Западный университет, инженерия технологии обработки лесных товаров и деревьев Ə, 15, 2000

14. 157189 Западный университет, экспертиза и маркетинг потребительских товаров Ə, 25, 2000

15. 157197 Западный университет, инженерия полиграфии Ə, 15, 2000

16. 157529 Западный университет, лесоводство Ə, 15, 2000

17. 152133 Университет кооперации, инженерия технологии ходовых товаров Ə, 60, 1600

18. 152141 Университет кооперации, экспертиза и маркетинг потребительских товаров Ə, 75, 1600

19. 144211 Аграрный университет (Гянджа), экспертиза и маркетинг потребительских товаров Ə,15, 1200

20. 144171 Аграрный университет (Гянджа), инженерия и строительство водного строительства и мелиорации Ə, 30, YDS

21. 144188 Аграрный университет (Гянджа), инженерия и строительство водного строительства и мелиорации Q, 15, YDS

22. 144277 Аграрный университет (Гянджа), агрономия Ə, 45, YDS

23. 144317 Аграрный университет (Гянджа), агрономия Ə, 15, YDS (английский язык)

24. 144285 Аграрный университет (Гянджа), агрономия Q, 15, YDS

25. 144325 Аграрный университет (Гянджа), зоотехника Ə, 45, YDS

26. 144333 Аграрный университет (Гянджа), зоотехника Q, 15, YDS

27. 144358 Аграрный университет (Гянджа) агроинженерия Ə, 60, YDS

28. 144366 Аграрный университет (Гянджа), агроинженерия Q, 15, YDS

29. 144382 Аграрный университет (Гянджа), рыболовство и рыбное хозяйство Ə, 45, YDS

30. 144399 Аграрный университет (Гянджа), лесоводство Ə,30, YDS

Дж.И.

