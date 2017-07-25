Для поступления на эти факультеты хватит 150 баллов – СПИСОК
2017-07-25 12:48 | www.oxu.az | 4
Через несколько дней (с 29 июля по 10 августа) начнется выбор специальностей для желающих поступить в высшие учебные заведения. Эксперт в сфере образования Кямран Асадов подготовил список с целью помочь абитуриентам в этом выборе. Ниже предоставляем список факультетов высших учебных заведений, для поступления на которые достаточно 150 баллов (нет никаких ограничений по предметам).
Первым указывается код специальности, затем форма обучения, плановые места и плата за обучение:
1. 151145 Ленкоранский государственный университет, почвоведение и агрохимия Ə,30, 1400
2. 151178 Ленкоранский государственный университет, лесоводство Ə,30,1400
3. 151153 Ленкоранский государственный университет, агрономия Ə, 30, 1200
4. 151161 Ленкоранский государственный университет, агрономия Q, 15, 1200
5. 142195 Нахчыванский государственный университет, инженерия и строительство водного строительства и мелиорации Ə,15, 1000
6. 142146 Нахчыванский государственный университет, преподавание технологии Ə, 20, 1300
7. 142243 Нахчыванский государственный университет, землеведение и агрохимия Ə, 15, DYS
8. 145151 Гянджинский государственный университет, преподавание технологии Ə, 25,1300
9. 147136 Азербайджанский Технический Университет (Гянджа), инженерия по организации перевозок и управлении на транспорте Ə,20,1100
10. 147144 Азербайджанский Технический Университет (Гянджа) инженерия по организации перевозок и управлении на транспорте Q, 20, 1100
11. 147233 Азербайджанский Технический Университет (Гянджа) экспертиза и маркетинг ходовых товаров Ə, 15, 1000
12. 147241 Азербайджанский Технический Университет (Гянджа) экспертиза и маркетинг потребительских товаров Ə, 20, 1100
13. 157172 Западный университет, инженерия технологии обработки лесных товаров и деревьев Ə, 15, 2000
14. 157189 Западный университет, экспертиза и маркетинг потребительских товаров Ə, 25, 2000
15. 157197 Западный университет, инженерия полиграфии Ə, 15, 2000
16. 157529 Западный университет, лесоводство Ə, 15, 2000
17. 152133 Университет кооперации, инженерия технологии ходовых товаров Ə, 60, 1600
18. 152141 Университет кооперации, экспертиза и маркетинг потребительских товаров Ə, 75, 1600
19. 144211 Аграрный университет (Гянджа), экспертиза и маркетинг потребительских товаров Ə,15, 1200
20. 144171 Аграрный университет (Гянджа), инженерия и строительство водного строительства и мелиорации Ə, 30, YDS
21. 144188 Аграрный университет (Гянджа), инженерия и строительство водного строительства и мелиорации Q, 15, YDS
22. 144277 Аграрный университет (Гянджа), агрономия Ə, 45, YDS
23. 144317 Аграрный университет (Гянджа), агрономия Ə, 15, YDS (английский язык)
24. 144285 Аграрный университет (Гянджа), агрономия Q, 15, YDS
25. 144325 Аграрный университет (Гянджа), зоотехника Ə, 45, YDS
26. 144333 Аграрный университет (Гянджа), зоотехника Q, 15, YDS
27. 144358 Аграрный университет (Гянджа) агроинженерия Ə, 60, YDS
28. 144366 Аграрный университет (Гянджа), агроинженерия Q, 15, YDS
29. 144382 Аграрный университет (Гянджа), рыболовство и рыбное хозяйство Ə, 45, YDS
30. 144399 Аграрный университет (Гянджа), лесоводство Ə,30, YDS