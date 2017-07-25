В Азербайджане объявлен конкурс сценариев "Время и пространство" – денежные призы

2017-07-25 12:41 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Союз кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) объявил о проведении конкурса сценариев для документальных фильмов "Zaman və məkan" ("Время и пространство"), сообщили Trend Life в пресс-службе СКАР.

В конкурсе могут принять участие авторы не старше 35 лет. По условиям, каждый автор может подать на конкурс не больше трех сценариев. Победитель получит 1500 манат, обладатель второго места – 1000 манат, третьего – 500 манат. Призеры будут также отмечены дипломами.

Главная цель проекта – раскрытие творческого потенциала и развитие способностей молодежи в кинематографической сфере, выявление талантливых молодых авторов, привнесение в национальное кино новых идей. Работы должны быть представлены в СКАР до 31 октября 2017 года. Более подробно об условиях конкурса на сайте Arki.az.

(Автор: Вугар Иманов)