Началась процедура выбора специальностей для поступления в колледжи Азербайджана

2017-07-25 12:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С 25 июля по 6 августа пройдет процедура выбора специальностей на базе среднего образования (9 лет) для поступления в колледжи Азербайджана, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном во вторник.

К выбору специальностей допускаются абитуриенты, набравшие на приемном (выпускном) экзамене (в обоих турах) не менее 40 баллов, не менее 20 баллов по азербайджанскому или русскому языкам и не менее 10 баллов по математике.

Специальности, требующие особых способностей, могут выбирать абитуриенты, получившие удовлетворительную оценку на экзамене по способностям, проведенном соответствующей комиссией. Наряду со специальностями, требующими особых способностей, абитуриенты могут выбрать и другие специальности.

Каждый абитуриент может выбрать до 12 кодов специальностей на платной основе и за государственный счет.

Последовательность указания кодов абитуриент определяет сам.

Во время конкурса зачисление абитуриента осуществляется в рамках плана по приему с учетом последовательности выбранных кодов специальностей, и абитуриент зачисляется на первую специальность, на которую прошел по конкурсу.

Вся информация (специальности, плановые места и др.) для поступления в колледжи на 2017-2018 учебный год опубликована в третьем номере журнала «Абитуриент».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)