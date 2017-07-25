Губернатор взял под контроль выжившего в пожаре азербайджанского ребенка

2017-07-25 12:55 | www.oxu.az | 4

Ильясов Гусейн Вугар оглы, потерявший в ужасном пожаре в Красноярске 5 членов своей семьи, а сам получивший тяжелые травмы, находится в ожоговом отделении местной детской больницы. Врачи борются за жизнь Ильясова, поступившего в больницу с диагнозом ожоги различной степени тяжести и отравление угарным газом. Губернатор Красноярского края взял под личный контроль состояние здоровья Гусейна.

Как передает Oxu.Az, об этом Lent.az заявил один из активистов местной диаспоры Насими Гасанов.

По словам Н.Гасанова, в настоящее время принимаются соответствующие меры для доставки тел погибших азербайджанцев на родину.

Н.О.

