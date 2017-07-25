Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

2017-07-25 12:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются переменная облачность, без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 21-24, днем - 30-34, в Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 754 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в северных и западных районах возможны грозовые дожди. Западный ветер местами будет усиливаться. Ночью - 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 13-18, днем - 24-29 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)