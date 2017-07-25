Соблюдать условия соглашения ОПЕК+ будет все сложнее – эксперт

2017-07-25 12:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Участникам соглашения ОПЕК+ о снижении добычи будет очень сложно соблюдать его условия, если цены на нефть не начнут в скором времени расти, считает независимый американский эксперт-консультант в области геологии Артур Берман (Arthur Berman).

«Участники соглашения начнут превышать свои квоты, потому что им нужны деньги для поддержания своей экономики и осуществления социальных программ. По той же логике у меня мало надежды на дальнейшее продление соглашения ОПЕК без значительного роста цен», - сказал Берман Trend по электронной почте.

Эксперт отметил, что общее мнение участников рынка заключается в том, что сокращение производства нефти со стороны ОПЕК+ не оказало должного влияния на уменьшение мировых запасов в хранилищах или увеличение цен.

«И это несмотря на то, что условия соглашения соблюдались намного лучше, чем ожидалось», - сказал эксперт, добавив, что с этим мнением все согласны.

Он считает, что первоначальный рост цен на нефть, наблюдающийся после объявления о снижении производства в конце ноября прошлого года, был нивелирован последующими понижательными корректировками.

«Иными словами, более высокие цены основывались исключительно на настроениях и ожиданиях того, что ОПЕК устранит переизбыток предложения нефти на мировом рынке», - сказал Берман.

По его мнению, нынешняя цена на нефть на уровне 45 долларов за баррель WTI и 48 долларов за баррель Brent точно рассчитана, основываясь на данных о запасах.

Эксперт отметил, что запасы в хранилищах стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и запасы WTI снижаются недостаточно быстро, чтобы соответствовать ожиданиям рынка.

«При нынешних темпах уменьшения запасов, я ожидаю цены в размере 48-53 долларов за баррель WTI и 50-55 долларов за баррель Brent к концу 2017 года», - сказал Берман.

По его словам, геополитические события, конечно, могут изменить эти цены, но верхний диапазон цен примерно совпадает с ценами в период с декабря 2016 года по февраль 2017 года, когда ожидания относительно сокращения добычи в ОПЕК были высокими.

Отметим, что в конце 2016 года страны-производители нефти, как входящие, так и не входящие в ОПЕК, после двух лет низких цен на нефть достигли соглашения о сокращении добычи нефти для того, чтобы снизить переизбыток нефти на рынке.

Страны ОПЕК обязались, начиная с первого января 2017 года, сократить нефтедобычу на 1,2 миллиона баррелей, в том числе Саудовская Аравия взяла на себя обязательство снизить добычу на 486 тысяч баррелей в сутки. Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, такие как Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан, согласились сократить производство нефти на 558 тысяч баррелей в сутки. Договор был заключен на полгода.

В конце мая все участники прошлогоднего соглашения согласились продлить сокращение нефтедобычи еще на девять месяцев - до конца первого квартала 2018 года.

Накануне в Санкт-Петербурге состоялась министерская встреча участников соглашения ОПЕК+. По ее итогам, ОПЕК сообщила, что условия соглашения о снижении добычи в июне были выполнены на 98 процентов. В предыдущие месяцы соблюдение условий соглашения также было на высоком уровне. По данным ОПЕК, в январе-июне участники соглашения сократили добычу на 351 миллион баррелей.

(Автор: Елена Косолапова)

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