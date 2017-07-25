Генпрокуратура обратилась к родителям

2017-07-25 13:02 | www.oxu.az | 3

В последнее время из-за невнимательности и халатности некоторых родителей их малолетние дети остаются без присмотра, в результате чего увеличилось число случаев падения с балконов и окон квартир и гибели детей. Это очень сильно беспокоит общество.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры в связи с гибелью малолетнего ребенка, выпавшего из окна.

Отметим, что 22 июля примерно в 15:00 в Бинагадинском районе столицы Ругая Аманова 2016 г.р. из-за невнимательности матери выпала из окна квартиры на 3 этаже. Девочка была доставлена в больницу, но спасти ее жизнь не удалось, она скончалась 24 июля.



По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности), назначена соответствующая экспертиза.



В настоящий момент продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.



«Для того, чтобы такого рода трагедии не повторялись, рекомендуем родителям быть более внимательными и ответственными по отношению к малолетним детям», - говорится в заявлении.

Э.А.

