В Испании мужчина с криками "Аллах акбар" напал с ножом на полицейских

2017-07-25 13:04 | www.trend.az | 3

Национальная полиция Испании задержала мужчину, который напал с ножом на стражей правопорядка на границе между Марокко и испанским анклавом Мелилья, сообщил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо, передает РИА Новости.

ЧП произошло на пограничном пункте Бени Энзар в Мелилье. Один полицейский получил легкое ранение.

При нападении мужчина кричал "Аллах акбар".

"Полиция задержала человека, который напал с ножом на агентов на пограничном пункте Бени Энзар, один из них легко ранен", — сообщил глава МВД Испании.