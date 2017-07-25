В Азербайджане остановлено производство опасного для здоровья мороженого

2017-07-25 13:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана выявило кишечные палочки (колиморфные) в ряде сортов мороженого отечественного производства, говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.

В рамках проводимых мероприятий по борьбе с некачественными товарами министерство провело лабораторные анализы мороженого, которые производятся в цехах, принадлежащих физическому лицу Тахиру Гасымову. Речь идет о мороженом “Панда”, “Каролина”, “Mirage”, “Матроскин” и “Зонтик”.

Результаты анализа показали, что содержание кишечных палочек в этих видах мороженого превышает допустимые нормы. Кроме того, в мороженом “Каролина”, “Матроскин” и “Зонтик” также было выявлено превышение нормы мезофильных аэробных и факультативных аэробных микроорганизмов.

В связи с правонарушениями производство мороженого этих видов приостановлено, а партии, распространенные по магазинам, отозваны обратно. Также даны поручения осуществить санитарно-гигиенические и дезинфекционные меры.

На прошлой неделе министерство экономики Азербайджана выявило в продукции ряда отечественных производителей мороженого превышающее установленные нормативы содержание микроорганизмов, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека.

Лабораторный анализ взятых образцов продукции выявил наличие в них бактерии группы кишечной палочки (колиморфные) в количестве, значительно превышающем установленные нормативы. Такие результаты были выявлены в продукции AER Company Group (в шоколадном мороженом «Чудо», шоколадном и ванильном пломбирах AER, пломбире «Yasif» и «Melisa»), OOO Band Milk (пломбире «Nostalji», сливочно-шоколадном мороженом в вафельном стакане и в «Briket- krem brule»), физлица Сярнгюль Юсубовой (пломбире «Бакинский привет», шоколадных пломбирах «Meqapolis», «Selena», «Мечта» и «Арктика», шоколадном «Танго», в джемовом «Танго», кофейном «Капучино», пломбире «Матрешка», молочном «Панда»); физлица Музаффара Поладова (миндальном «Mono Quality», пломбире «Baki Geceleri», «Armada», «Эскимо Елочка», «Yeni sheher»); компании S.A.B.A (кофейном «Iceri sheher», клубничном и ореховом «Prestij», пломбире «Esl»); компании A.Y.S-60 (молочном классическом и в «A-klass»).

Кроме того, в мороженом, производимом AER Company Group и физлицом Юсубовой, было выявлено наличие мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в количестве, превышающем установленные нормативы.

(Автор: Азад Гасанли)

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