Австралиец побывал в 50 странах, не используя самолет

2017-07-25 13:11 | www.oxu.az | 3

За время путешествия мужчина преодолел 80 тысяч километров и потратил на него три года.

Австралийский блогер Тирал Далиц смог посетить пятьдесят стран мира без использования самолетов. Путешествие заняло у него почти три года, при этом за все время мужчина преодолел порядка 80 тысяч километров, передает The Daily Mail.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net, в ходе своего путешествия Далиц вел дневнике на сайте LostAussies.com.

Из Австралии он направился в Индонезию, а затем - в Сингапур, Малайзию и Таиланд. Следом за ними путешественник посетил Лаос и Камбоджу, Вьетнам и Китай. Также он побывал в Китае и Монголии.

После Монголии Далиц отправился в Россию, из которой попал в Европу, и продолжил свое путешествие по ее странам.

Известно, что в ходе своего путешествия Австралиец перемещался на велосипеде, судах, автомобилях и поездах. В целом он потратил на свой вояж около 22 тысячи долларов.

Издание сообщает, что в ходе своего путешествия Далиц вел дневнике на сайте LostAussies.com.

Из Австралии он направился в Индонезию, а затем - в Сингапур, Малайзию и Таиланд. Следом за ними путешественник посетил Лаос и Камбоджу, Вьетнам и Китай. Также он побывал в Китае и Монголии.

После Монголии Далиц отправился в Россию, из которой попал в Европу, и продолжил свое путешествие по ее странам.

Известно, что в ходе своего путешествия Австралиец перемещался на велосипеде, судах, автомобилях и поездах. В целом он потратил на свой вояж около 22 тысячи долларов.

С.С.

