Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром, унесшим жизни 5 членов азербайджанской семьи

2017-07-25 13:20 | www.oxu.az | 3

В связи с гибелью 5 членов азербайджанской семьи в результате пожара, произошедшего 24 июля в районе Сухобузимск Красноярского края России, региональным управлением Федерального следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Зампредседатель Азербайджанской национально-культурной автономии Красноярского края Аяз Мамедов сказал, что уголовное дело возбуждено по статье 109,3 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Сотрудники правоохранительных органов побывали на месте происшествия, провели экспертизу.

А.Мамедов сказал, что состояние тяжело раненого члена семьи Гусейна Ильясова оценивается как средней тяжести. Мать погибших детей, которой не было в это время дома, находится в состоянии шока.

Отметим, В произошедшем в Красноярском крае России пожаре заживо сгорела азербайджанская семья. Погибшими являлись: глава семьи, гражданин Азербайджана Ильясов Вугар Таир оглу (1980 г.р.), члены его семьи – Ильясов Гасан Вугар оглу (2007 г.р.), Ильясов Умид Вугар оглу (2011 г.р.), Ильясов Фарид Вугар оглу (2014 г.р.) и Ильясова Хадиджа Вугар гызы (2016 г.р.). Еще один сын – Ильясов Гусейн Вугар оглу (2004 г.р.) был доставлен в больницу с ожогами и диагнозом отравление угарным газом.

Во время пожара матери дома не было.

A.M.