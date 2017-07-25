Ереван заселяет сирийских армян на оккупированные территории, не тратя финпомощь Запада на их благоустройство

2017-07-25 13:21 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Страны, принимающие беженцев из Сирии, в том числе и Армения, будут получать помощь. Соответствующий законопроект утвердил Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США, сообщает пресс-служба Армянской ассамблеи Америки.

Кстати, недавно и Евросоюз объявил, что выделяет Армении 3 миллиона евро на помощь сирийским беженцам, о чем сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Понятно, что ксенофобская Армения собирается принимать не просто беженцев из Сирии, а только представителей своей диаспоры, то есть сирийских армян, которым не посчастливилось переехать в более благополучные и благоустроенные страны, чем историческая родина.

И если этим людям можно лишь посочувствовать, то армянским властям в этой ситуации вполне можно позавидовать, так как коррумпированные до мозга костей армянские правители нашли миллион способов извлечь из этого выгоду. Пусть и с грубейшим нарушением международного права.

Во-первых, сирийские армяне помогают хоть немного решить огромную проблему Армении – демографическую.

И хотя президент Армении Серж Саргсян в ходе недавнего послания Национальному собранию шестого созыва поставил задачу способствовать увеличению населения Армении до 4 миллионов человек к 2040 году, по всем объективным показателям это просто невозможно.

В такой плачевной ситуации, в которой люди или бегут из Армении, или просто отказываются рожать детей, которых сложно прокормить, приток новой крови – сирийских беженцев-армян - может немного помочь исправить совсем уж удручающую статистику рождаемости.

Во-вторых, сирийские армяне, что намного более важно для коррупционной армянской верхушки, привлекают в страну финансовые субсидии в виде помощи от западных стран, которые вроде бы должны идти на их обустройство в Армении, а текут в карманы чиновников.

Сегодня несчастные беженцы сталкиваются не только с высоким уровнем безработицы в стране, из которой бегут сами армяне, чтобы заработать в России или других странах, но и с откровенными поборами со стороны властей.

Примером такого финансового надувательства со стороны Еревана стал проект «Новый Алеппо» - якобы строящиеся в городе Аштарак специально для сирийских армян дома, куда должны были заселить беженцев. Когда выяснилось, что на самом деле у армянского правительства нет средств на его реализацию, чиновники тут же заявили, что это коммерческий проект и только состоятельные люди за свои деньги могли позволить себе купить квартиру в этом жилом массиве.

Учитывая жажду наживы армянских властей, очевидно, что и нынешняя финансовая помощь Запада сирийским армянам пойдет в карманы карабахских полевых командиров во главе с Саргсяном и его семьей.

Что же касается беженцев, то тут Саргсян знает, что делать – расселение сирийских армян в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана - давняя мечта армянских властей, которая должна была воплотиться в разных вариантах.

Еще в 2011 году в Ереване в связи с 20-летием независимости была провозглашена программа "Армения-3500" (название с намеком на миф о 3500-летней истории Армении).

В связи с этим организаторы мероприятия распространили сообщение, в котором, в частности, говорилось, что целью проекта является убедить 3500 армян, проживающих за границей, переехать жить в Армению и Нагорный Карабах

По мнению авторов программы, ее осуществление должно было оказать реальное содействие развитию Армении. Тем, кто предпочитал поселиться в Нагорном Карабахе, в качестве дополнительного стимула предлагалось бесплатное жилье.

При этом международное сообщество, столь часто возмущающееся строительством израильских поселений на левом берегу реки Иордан, никак не отреагировало на аналогичные действия Армении. Благо, никто, кроме нескольких десятков совершенно безумных представителей диаспоры, не решился тогда переехать в Армению и тем более в оккупированный Нагорный Карабах, и проект, как это часто бывает с армянскими инициативами, провалился.

Но Ереван на этом не остановился, и позже решил зацементировать статус-кво в нагорно-карабахском конфликте другим странным способом – в Армении тогда начал разрабатываться законопроект о заселении оккупированных азербайджанских территорий заключенными.

Понимая, что оккупированный Нагорный Карабах - не признанный ни одним государством в мире сепаратистский регион, не может выжить без постоянных дотаций, армянская сторона готова была на любые трюки, начиная с незаконного строительства аэропорта в Ханкенди и заканчивая инициативой заселения Нагорного Карабаха приезжающими из других стран армянами.

Очередным этапом таких попыток стала идея о переселении сирийских армян в Нагорный Карабах, где не нужно было особенно тратиться на их обустройство, так как проживание в оккупированном непризнанном регионе в сто раз дешевле проживания сирийских армян в Ереване. Надо ли говорить, что и этот проект провалился: большинство сирийских армян – это городские жители, привыкшие к жизни в больших городах, вроде Алеппо и Дамаска. Привлечь их к сельской жизни в Нагорном Карабахе оказалось бы весьма сложно.

Но власти Армении, конечно, не сдадутся и будут и дальше изыскивать возможности для использования западных финансов в своих совершенно личных целях.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend