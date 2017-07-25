Посольство РФ в Баку окажет необходимое содействие осужденному в Азербайджане Александру Лапшину

2017-07-25 13:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Посольство РФ в Баку окажет необходимое содействие осужденному в Азербайджане Александру Лапшину, гражданину России и Израиля, если он обратится с просьбой о передаче, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Денис Апашкин.

"Посольство находится в контакте с адвокатом А. Лапшина и его родственниками. Не считаем себя вправе комментировать решение азербайджанского суда. Посольство и дальше в рамках своей компетенции будет принимать участие в защите прав А. Лапшина", — заявил Апашкин.

Комментируя возможную экстрадицию Лапшина в РФ, пресс-атташе посольства напомнил, что между "Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой заключен договор о передаче осужденных для отбывания наказания в стране их гражданства".

"Если А. Лапшин захочет воспользоваться возможностью, предусмотренной этим договором, то посольство окажет ему все необходимое содействие", — подчеркнул он.

Отметим, что блогер Александр Лапшин, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами, приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы.

Решением суда Лапшин будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.

Согласно решению суда, из-за недоказанности с него снято обвинение по статье 281.2 УК Азербайджана (публичные призывы против государства).

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвинялся в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

С целью пропаганды незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах в качестве «независимого государства» и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, выступил там же 6 апреля и 29 июня 2016 года с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.