Эрдоган обратился с призывом к мусульманам мира в связи с ситуацией, сложившейся вокруг мечети Аль-Акса

2017-07-25 13:38 | www.apa.az | 5

«Израиль ступил на опасный путь. Допущенный Израилем в связи с мечетью Аль-Акса произвол был последней каплей».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

После падения Османской империи, после создания государства Израиль начались тяжелые дни для Аль-Кудса. Отметив это, Эрдоган подчеркнул, что последние шаги Израиля в связи с мечетью Аль-Акса поставили под вопрос законность существования этого государства: «Если Израиль надеется на имеющееся у него оружие и стоящие за ним силы, то ошибается. Обращаюсь отсюда к мусульманам мира. Каждый мусульманин, имеющий такую возможность, пусть приедет в Аль-Аксу, посетит Аль-Кудс. Те же, у кого нет такой возможности, пусть пошлет нашим братьям там помощь. Как мы защищаем Мекку, Медину, так же давайте отнесемся к Аль-Кудсу».

Эрдоган сказал, что Турция признает Палестину со столицей в Восточном Иерусалиме так же, как Израиль со столицей в Тель-Авиве: «Я сказал президенту Израиля, что ни в коем случае нельзя относиться к мусульманским паломникам как к террористам. С этим категорически согласиться нельзя. Не следует считать террористами и евреев, идущих молиться в синагогу. Происходящее сегодня ничто иное, как попытка отнять у мусульман мечеть Аль-Акса. Это неуважение к первому месту поклонения мусульман. О том же я сказал премьер-министру Израиля. У меня были беседы с представителями стран-членов ОИС, президентом Франции. Мы хотим, чтобы Израиль стремился не создать новый конфликт вокруг этой мечети, а сделал новые шаги в направлении мира».

Президент Турции отметил, что в последнее время в США и Европе наблюдается негативный подход к Турции: «Запад хочет, чтобы Турция бездействовала. Запад хочет, чтобы их интересы были соблюдены, а интересы Турции – нет. Они хотят, чтобы получив пощечину, мы подставляли вторую щеку. Такой Турции больше нет. Правительство Германии не позволило президенту Турции выступить в их стране. Почему же их шпионы должны делать в Турции хотят?! Или вы будете уважительно относиться к Турции, или получите подобающий ответ».