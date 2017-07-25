В США рассекречены документы об убийстве Джона Кеннеди – VİDEO

2017-07-25 13:30 | www.oxu.az | 3

Более 16 гигабайт ранее не опубликованных документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди, обнародованы Национальным архивом США. Также в открытом доступе оказались документы, ранее обнародованные частично, и аудиозаписи показаний бывшего офицера КГБ Юрия Носенко, касающихся главного подозреваемого – Ли Харви Освальда.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vesti.ru, ранее открытый доступ к материалам дела был запрещен в соответствии с принятым в 1992 году законом, обязывающим все федеральные учреждения передать в национальные архивы имеющие отношение к расследованию убийства документы. Все они должны были быть опубликованы через 25 лет после принятия закона.

Всего в открытый доступ выложены 3810 документов, 441 из которых ранее были полностью засекречены, а остальные издавались в отредактированном виде. На записях допроса Юрия Носенко, перешедшего на сторону США в 1964 году, он утверждает, что был ответственным за касающееся Ли Харви Освальда дело КГБ в период, когда главный подозреваемый в убийстве президента США жил в СССР. В частности, перебежчик заявил, что Освальд не был агентом советской разведки, на Лубянке его считали психически нестабильным.

Президент США Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей, действовавшим в одиночку, был бывший американский морской пехотинец Ли Харви Освальд.

A.M.