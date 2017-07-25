Турция надеется на скорейшее решение катарского кризиса – Эрдоган

2017-07-25 13:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ -Турция надеется на скорейшее решение катарского кризиса, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам главы государства, Турция играет важную роль в регионе, так как это одна из стран, выступающих посредником в решении возникающих в регионе проблем.

Страны региона, вместо того, чтобы конфликтовать друг с другом, должны объединить усилия в борьбе с терроризмом, сказал Эрдоган.

«Турция расценивает катарский кризис как кризис между братскими странами», - сказал Эрдоган.

Отметим, что президент Турции в рамках ближневосточного турне, которое состоялось 23-24 июля, посетил Катар, Саудовскую Аравию и Кувейт. Сообщалось, что целью визитов в эти страны было урегулирование катарского кризиса.

Напомним, что пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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