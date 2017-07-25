В Азербайджане уничтожили дикорастущую коноплю – ФОТО

2017-07-25 13:39 | www.oxu.az | 3

Органы внутренних дел республики продолжают мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и культивированием растений, содержащих наркотические вещества.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве внутренних дел, в результате оперативных мероприятий сотрудников Отделения полиции Гейгейльского района на территории района были обнаружены дикорастущие наркотические растения и началось их уничтожение.

В результате комплексной проверки и оперативно-розыскных мероприятий в селе Топалгасанли Гейгейльского района на земельных участках было обнаружено 1132 кустов дикорастущей конопли общим весом 497 кг. Сотрудники Отделения полиции района собрали растения и сожгли.

По факту в Гейгельском РОП продолжается расследование.

А.М.

