Тело утонувшего два дня назад в море 17-летнего парня вытащили из воды

2017-07-25 13:55 | www.apa.az | 5

Обнаружено тело утонувшего в Каспийском море человека.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, 23 июля в Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о несчастном случае в Хазарском районе.

На место происшествия были вызваны водолазы Госслужбы по надзору за судами малого водоизмещения МЧС, которые приступили к поискам гражданина.

Сегодня в 8-10 км от места происшествия было найдено тело утопленника Исмаилова Идриса Расим оглу (2000 г.р.).