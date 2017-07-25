Тело утонувшего два дня назад в море 17-летнего парня вытащили из воды
2017-07-25 13:55 | www.apa.az | 5
Обнаружено тело утонувшего в Каспийском море человека.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, 23 июля в Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о несчастном случае в Хазарском районе.
На место происшествия были вызваны водолазы Госслужбы по надзору за судами малого водоизмещения МЧС, которые приступили к поискам гражданина.
Сегодня в 8-10 км от места происшествия было найдено тело утопленника Исмаилова Идриса Расим оглу (2000 г.р.).