В кастинге на роль Джеймса Бонда примет участие темнокожий актёр

2017-07-25 13:40 | www.oxu.az | 3

Темнокожий британский актёр Идрис Эльба станет одним из претендентов на роль агента 007 Джеймса Бонда в новом, уже 25-м по счёту, фильме, который выйдет на экраны 8 ноября 2019 года.

Как утверждает портал Hollywood Reporter, 49-летний актёр Дэниэл Крэйг, сыгравший в четырёх предыдущих сериях «бондианы», вероятнее всего, в съёмках участие не примет. Впрочем, год назад Крэйг заявлял, что скорее вскроет себе вены, чем сыграет ещё в одном фильме про Бонда, хотя позднее несколько смягчил свою позицию по этому вопросу.

Помимо ранее упоминавшегося Эльбы претендентами на роль «нового Бонда» называются Том Хиддлстон (Локи в фильмах «Тор» и «Тор 2»), Дэмиен Льюис (известен по роли отца главного героя в фильме «Уилл»), Том Харди («Безумный Макс. Дорога ярости», «Начало») и Эйдан Тёрнер (гном Кили в трилогии «Хоббит»). Дата проведения кастинга будет объявлена несколько позднее.

A.C.

