В Грузии начинаются масштабные учения НАТО

2017-07-25 13:50 | www.oxu.az | 5

«В Грузии начинаются многонациональные учения НАТО «Достойный партнер 2017».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на грузинские СМИ, «Достойный партнер 2017» - часть цикла учений Командования США в Европе в черноморском регионе, которые проводятся на территории 7 стран.

В учениях участвует всего 50000 военнослужащих, в том числе и одна пехотная рота и один взвод ВС Грузии.

По оценкам экспертов, это крупнейшие военные учения Грузии.

Примечательно, что «Достойный партнер» проводятся в Грузии уже в третий раз. Впервые они прошли в 2015 году, а в этом году масштабы возросли и в них участвуют подразделения 5 членов НАТО и 3 стран-партнеров - США, Великобритания, Германия, Словения, Турция, Украина, Армения и Грузия.

Впервые в этом году в учениях будет участвовать немецкий бронетранспортер «Боксер». В учениях также будут представлены американские танки Abrams, БМП Bradley и Stryker, а также американский боевой самолет C-130.

«Достойный партнер 2017» официально откроется на аэродроме Вазиани 30 июля, а активная фаза учений завершится 12 августа, показательными учениями на 11-м полигоне Вазиани.

A.M.