Бакинский вечер "Music Band" на Площади фонтанов (ФОТО)

2017-07-25 13:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В центре Баку на Площади Фонтанов прошла очередная съемка проекта “Music Band”, который реализуется телеканалом Mədəniyyət (Культура), сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского телевидения.

Проект “Music Band” охватывает различные сферы– рок, джаз, эстраду и другие жанры, и его просветительский характер направлен на формирование у молодежи хорошего музыкального вкуса. Реализация проекта на открытом воздухе позволяет создавать со зрителями живое общение, способствует проведению приятного досуга для бакинцев и многочисленных гостей города. Эстрадными, классическими, зарубежными и народными композициями в этот вечер зрителей порадовали популярный певец Хайям Нисанов, скрипач Джейхун Керимов и другие исполнители. Ведущей вечера была Нурлана Джафарова.

Площадь фонтанов - одна из главных достопримечательностей столицы Азербайджана, любимое место отдыха бакинцев и туристов. Площадь является культурным центром Баку с 1860-х годов, её окружают исторические сооружения - «Араз», один из первых в стране кинозалов (1870); старый отель «Гранд»; музей Низами, работающий с конца XIX столетия, и помимо разнообразных фонтанов, как классических, так и вполне современных, на площади имеется большое количество скульптур, изображающих городских жителей, занятых повседневными делами.

(Автор: Вугар Иманов)