C-400 в Турции – манифест о независимости и повод для Еревана задуматься, против кого направлено очередное российское вооружение

2017-07-25 14:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал недовольство США по поводу возможной сделки Анкары и Москвы по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Турецкий лидер отметил, что не понимает озабоченности Вашингтона, добавив, что каждая страна должна принимать меры для обеспечения своей безопасности.

Конечно, Эрдоган лукавит, говоря о том, что не понимает причин озабоченности США. Они очевидны: Турция - член НАТО и союзник США, и покупка вооружений у России, с которой у Вашингтона, мягко говоря, сложные отношения, не может не беспокоить американских военачальников.

Однако такая независимая и сильная страна, как Турция может себе позволить не задумываться о столь необходимой НАТО «совместимости» вооружений.

Это понимают и на Западе. Не зря глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил недавно, что намерение Турции приобрести С-400 - ее суверенное решение.

Однако еще одной немаловажной интригой остается то, где именно будут размещены эти установки.

Дело в том, что недавно агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в Турции опубликовало информацию о том, что Турция планирует размещать российские комплексы в регионах, в которых действуют ограничения, установленные руководством НАТО, - на границе с Арменией, Грецией и на побережье Эгейского моря. Комплексы также не будут иметь системы распознавания «свой-чужой», что позволит применять их против любых целей, сказал источник.

И тут у Еревана может возникнуть резонный вопрос: против кого направлено очередное российское вооружение? На фоне недавнего интервью министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова для крупнейшего российского агентства РИА Новости, в котором рассказывалось об успешном военно-техническом сотрудничества Баку и Москвы и которое было воспринято Арменией как угроза, новые информационные поводы о российском вооружении не добавляют Еревану оптимизма в вопросе российско-армянского сотрудничества.

(Автор: Эльмира Таривердиева)