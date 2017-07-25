Вахтанг Беридзе: Азербайджанское гостеприимство не может оставить человека равнодушным – ФОТО

2017-07-25 14:00 | www.oxu.az | 3

На Первом канале стартовала очередная громкая премьера – вечером 24 июля зрители увидели начало остросюжетного сериала «Королева игры». Главную роль в картине исполнил Вахтанг Беридзе.

Вахтанг поделился впечатлениями о гастрольной поездке в Баку и раскрыл секрет, какое блюдо в азербайджанской кухне считает лучшим.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на moscow-baku.ru.

- Вахтанг, как состоялось ваше знакомство с Баку?

- Несколько лет назад приезжал на гастроли со спектаклем «Не будите спящую собаку». Это были чудесные несколько дней, которые мы провели в Баку. Я сам какое-то время жил в Тбилиси, культуры обеих стран очень похожи и кухни у нас замечательные (Улыбается.)

- Провокационный вопрос: какой кухне отдали бы предпочтение?

- Я воздержусь от оценки - лучше - хуже. Все вкусно, если сделано с душой, любовью. Кстати, блины русские тоже очень люблю! В азербайджанской кухне мне невероятно нравится люля-кебаб из баранины. В Тбилиси, несмотря на многообразие блюд, я такого не встречал.

- Что вам в Баку больше всего радовало глаз, о чем приятно вспоминать?

- В памяти всплывают прогулки по Старому городу, там уютно и красиво: все эти магазинчики, лавочки с коврами, сувениры... У меня от Баку самые восхитительные впечатления, в сумме они подарили мне потрясающие воспоминания. Нам, актером накрыли после спектакля чудесный стол под открытым небом, сохранилось ощущение душевной теплоты. Азербайджанское гостеприимство не может оставить человека равнодушным.

A.C.

