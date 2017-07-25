Появятся ли в Азербайджане велосипедные дороги?
2017-07-25 14:10 | www.oxu.az | 3
При реализации новых проектов предусмотрено строительство велосипедных полос.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщил пресс-секретарь ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли.
По его словам, пока в республике нет практики строительства велосипедных полос:
«Вообще, в центре города применять подобную практику сложно. Узость улиц не позволяет этого сделать. Но на широких загородных дорогах строительство подобных полос неизбежно. Мы предусмотрели это в наших будущих проектах».