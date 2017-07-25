В азербайджанском мороженом нашли кишечные палочки

2017-07-25 14:17 | www.oxu.az | 3

Министерство экономики Азербайджана выявило кишечные палочки (колиморфные) в ряде сортов мороженого отечественного производства

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.az, в рамках мероприятий по борьбе с некачественными товарами министерство провело лабораторные анализы мороженого, которое производится в цехах, принадлежащих физическому лицу Тахиру Гасымову. Речь идет о мороженом «Панда», «Каролина», «Mirage», «Матроскин» и «Зонтик».

Результаты анализа показали, что содержание кишечных палочек в этих видах мороженого превышает допустимые нормы. Кроме того, в мороженом «Каролина», «Матроскин» и «Зонтик» также было выявлено превышение нормы мезофильных аэробных и факультативных аэробных микроорганизмов.

В связи с правонарушениями производство мороженого этих видов приостановлено, а партии, распространенные по магазинам, отозваны обратно. Также даны поручения осуществить санитарно-гигиенические и дезинфекционные меры.