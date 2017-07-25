Турция не откажется от российских ЗРК С-400 - Эрдоган

2017-07-25 14:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Турция не откажется от приобретения российских ЗРК С-400 и этот вопрос никого волновать не должен, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Он отметил, что использование Грецией ЗРК С-300 США не беспокоит, почему же Штаты должно беспокоить приобретение ЗРК С-400 Анкарой.

«Турция и Россия уже подписали договор о приобретении ЗРК С-400 и Анкара получит их», - сказал Эрдоган.

Отметим, что в начале июля экс-министр обороны Турции Фикри Ишык сказал, что российские ЗРК С-400 невозможно будет интегрировать в натовскую систему.

По словам Ишыка, закупка ЗРК С-400 не означает, что Турция откажется от развития отечественной системы ПВО.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, Москва готова продать Анкаре дальнобойные ЗРК С-400, а вопрос локализации производства в Турции будет зависеть от готовности промышленности этой страны.

«Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы. Что касается кооперации, то это отдельный вопрос, связанный с готовностью турецкой промышленности. Мы такую технику пока за границей нигде не производим», - сказал Путин.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu