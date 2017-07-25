Эрдоган: Планы Запада ввести эмбарго в отношении Турции не принесут результата

2017-07-25 14:25 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом на заседании правящей Партии справедливости и развития (AKP) заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган сказал, что германские компании действуют в Турции на протяжении десятков лет, получают выгоду: «Это сотрудничество основано на взаимной выгоде. Нас шантажируют тем, что они уйдут из Турции. В мире много фирм. Если одна уйдет, на ее место придет другая. Они сейчас пытаются заострить внимание на Турции. На самом деле, они и раньше пытались, но результата достичь не смогли. Какой-то министр Германии говорит о том, что они могут нанести ущерб Турции. Они пытались нанести вред Турции посредством FETO, ИГ, событий в парке «Гези» и другими путями, но ничего добиться не смогли. А теперь они возлагают надежду на сирийское крыло террористической организации РКК PYD/YPG, то есть на террористическую организацию, которую они назвали «Сирийские демократические силы». Однако и на это пусть не рассчитывают».

Эрдоган сказал, что деятельность германских компаний в Турции не расследуется: «Я их даже пригласил приехать и вместе провести анализ. Против германских компаний никаких шагов предпринято не было. Инвестиционный поток в Турцию продолжается. Что же касается оборонной промышленности, Турция достигла больших успехов в этой сфере. После того, как будет решен ряд вопросов, Турция в этой сфере уже не будет нуждаться ни в ком».

Президент Турции сказал, что возмущение некоторых командиров ВС США тем, что Турция приобрела у России оборонительные системы S-400, непонятно. Он напомнил, что член НАТО Греция на протяжении многих лет использует системы S-400: «Иншаллах, вскоре мы увидим системы S-400 в нашей стране и начнем их совместное производство. Хочу отметить еще один момент. Почему они обеспокоены продлением срока чрезвычайного положения в Турции? В США различные штаты объявляют чрезвычайное положение. Мы объявили ЧП из-за угрозы терроризма в стране, почему это вас беспокоит? Если они думают, что запугают Турцию угрозами ввезти эмбарго, они ошибаются. Турция не одинока. Турцию поддерживают от Европы до Азии во всем мире. Не говорите с Турцией языком угроз, вы этим ничего не добьетесь. Они думают, что загонят Турцию в угол и таким образом добьются своей цели. Они ошибаются. Мы готовы к взаимному сотрудничеству. Главное, чтобы и к нам также относились».



Президент Турции сказал, что в обществе целенаправленно пытаются создать негативное мнение о сирийских беженцах: «Статистика показывает, что сирийцы совершают меньше преступлений. Но некоторые пытаются создать в турецком обществе негативное мнение о сирийцах, мы знаем, какие силы стоят за этим. Мы предотвратили попытку госпереворота 15 июля, такие проблемы для нас мелочь. В первую очередь, мы должны обновить свои ряды.

В последнее время мы слышим слова «джихад», «джихад». Джихад в первую очередь это борьба не с оружием, а с собственными страстями. Надеюсь, что благодаря этой борьбе мы никогда не потеряем поддержку народа. Когда мы попытаемся сохранить статус-кво, это будет означать, что мы в конце пути. Мы должны сохранять дух борьбы. Только в этом случае мы сможем добиться желаемого к 2019 году. Успех АКР будет успехом Турции. Мы должны вести процесс обновления. Поэтому мы начали готовиться к съезду. Местные организации АКР, которые не борются за наши идеи, приносят нам только вред. Мы не можем допустить этого. 2019 год будет переломным. Для нас основная задача - победить на парламентских выборах. В 2019 году на президентских выборах мы должны получить 50+1 голос. В это заключается большая ответственность, мы должны больше сделать для страны».