Азербайджанская Википедия поднялась в рейтинге

2017-07-25 14:22 | www.oxu.az | 3

Раздел Википедии на азербайджанском языке в настоящее время содержит 122 тыс. 515 статей. В последнее время администраторы азербайджанской версии проявляют большую активность.

Как передает Oxu.Az, в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана сообщили Trend, что в июле 2017 года раздел википедии на азербайджанском языке (Azviki) поднялся на одну строчку, обогнав версию на урду.

Цель администраторов азербайджанской Википедии – как можно скорее войти в первую 50-ку и добиться большого развития как с точки зрения количества так и качества.

A.M.

