Шахин Мустафаев: В создание агропарков в Азербайджане будет вложено свыше 200 млн манатов

2017-07-25 14:19 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведутся работы по созданию 38 агропарков, сказал министр экономики Шахин Мустафаев на расширенном заседании коллегии министерства, посвященном итогам полугодия.

По словам министра, уже завершился первый этап работ в агропарке “Ялама” и продолжаются работы в Шамкирском агропарке.

Кроме этого, продолжил Мустафаев, агропарки создаются в Самухском, Геранбойском, Агджабединском, Шабранском, Сальянском, Шамахинском, Физулинском, Джалилабадском и Исмаиллинском районах.

На их строительство по линии Национального фонда поддержки предпринимательства выделены льготные кредиты на 76,1 миллиона манатов. При этом общая стоимость создаваемых в стране агропарков составляет 207 миллионов манатов.

Как отметил глава минэкономики, также в настоящее время в 12 районах ведутся работы по созданию 14 современных животноводческих комплексов общей площадью 37,3 тысячи квадратных метра, в 17 районах - 24 крупных зерновых хозяйства общей площадью 120,3 тысячи гектаров, в 20 районах - 32 крупных фермерских хозяйства общей площадью 44 тысячи квадратных метра.

Официальный курс на 25 июля составляет 1,7012 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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