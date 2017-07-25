ГЭЦ обратился к эвакуированным в связи с пожаром абитуриентам

2017-07-25 14:38 | www.apa.az | 5

Как сообщили АПА в Государственном Экзаменационном Центре (ГЭЦ), в «пропускном листе» на новый экзамен указаны место его проведения, здание, время и др.

Наряду с пропускным листом абитуриентам выдается выписка из «Памятной книжки», в которой до абитуриентов доводятся важные рекомендации в связи с экзаменационным процессом, правила, которые необходимо соблюдать, и другая необходимая информация.

Абитуриенты должны принести с собой на экзамен оригинал документа, удостоверяющего личность, и «пропускной лист». В случае отсутствия одного из документов или их несоответствия, абитуриент не будет допущен к экзамену.