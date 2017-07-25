Дорожная полиция получила на вооружение новое устройство

2017-07-25 14:34 | www.oxu.az | 5

В Азербайджане большинство водителей не платят вовремя штрафы по составленным протоколам. Проверка показала, что объем невыплаченных штрафов достиг 50 миллионов манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Avtosfer.az, в связи дорожная полиция закупила за границей новое устройство. Устройство устанавливается на полицейском автомобиле и может читать номера проезжающих мимо транспортных средств. В результате сразу можно выяснить, «висит» на машине штраф, или нет.

ГДП начнет применять устройство в ближайшие дни. Сейчас проводятся испытания. В первую очередь новые устройства планируется применять в Баку. Начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов подтвердил эту информацию.

Э.А.

