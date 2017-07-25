МВД переходит на азербайджанскую бронетехнику – ФОТО

2017-07-25 14:40 | www.oxu.az | 4

Совместное азербайджано-канадское предприятие AZCAN Defence Solutions заключило договор с Министерством внутренних дел Азербайджана на поставку бронемашин пехоты (Armored Personnel Carriers – APC).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом сообщают канадские СМИ.

“Азербайджан – уникальная страна, учитывая ее географическое положение, геополитические вызовы, поскольку находится между Ираном, Арменией и Турцией”, – говорит вице-президент канадской INKAS по маркетингу и развитию Роман Шимонов, который будет выполнять обязанности генерального менеджера предприятия AZCAN Defence Solutions.

«У страны есть все резервы, и она ищет возможности решения своих оборонных проблем, а также – по защите своих границ», - сказал он.

Отметим, что это уже вторая по счету поставка бронемашин азербайджано-канадского производства в МВД Азербайджана.

Ранее совместное азербайджано-канадское предприятие AZCAN представило на международной оборонной выставке ADEX-2016 созданный для производства и продажи за рубеж бронетранспортер флагманского типа (БТР). Флагманский БТР будет производиться в Азербайджане и продаваться по всему миру.

Э.А.

