Одноногий футболист, выживший в авиакатастрофе, вышел на поле – ВИДЕО

2017-07-25 14:48 | www.oxu.az | 4

Один из шести выживших в авиакатастрофе футболистов бразильского клуба «Шапекоэнсе» пытается вернуться в большой спорт. Вратарь бразильской команды Джексон Фольманн вышел на первую тренировку после трагедии, передает Oxu.Az со ссылкой на «Vesti.ru».

После катастрофы спортсмену ампутировали правую ногу, однако с помощью протеза голкипер совершил пробежку по домашнему стадиону.

В ноябре 2016 года самолет с игроками команды «Шапекоэнсе», которая летела на финальный матч с колумбийским клубом «Атлетико Насьональ», врезался в гору. В этой авиакатастрофе погиб 71 человек, шестеро чудом выжили. Среди них – три футболиста, в том числе и вратарь Джексон Фольманн.

Н.О.