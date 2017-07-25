Таджикистан и Пакистан обсудили двустороннее сотрудничество в сфере торговли

2017-07-25 14:28 | www.trend.az | 6

Встреча Министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Неъматулло Хикматуллозода с заместителем Министра коммерции Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Юнусом Дага состоялась 24 июля в Душанбе. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан.

Стороны выразили удовлетворенность состоянием взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном, обсудили двустороннее сотрудничество в сфере торговли, транспорта, текстильной и пищевой промышленности и увеличение товарооборота между странами.

Была выражена уверенность в том, что сотрудничество между Таджикистаном и Пакистаном и в дальнейшем будет плодотворно развиваться.