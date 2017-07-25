Более трети льготного кредитования в Азербайджане пришлось на поселки Баку

2017-07-25 14:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2017 года более трети (35 процентов) льготных кредитов, выданных Национальным фондом поддержки предпринимательства (НФПП), пришлось на поселки Баку, сказал министр экономики Шахин Мустафаев на расширенном заседании коллегии министерства.

По словам министра, всего за шесть месяцев НФПП выдал 690 предпринимателям льготные кредиты на 63,3 миллиона манатов. Инвестиционные проекты, которые будут реализованы за счет этих средств, позволят открыть более 2,3 тысячи новых рабочих мест.

В целом же до сегодняшнего дня, добавил Мустафаев, более 33,5 тысячи предпринимателей получили льготные кредиты на более чем два миллиарда манатов.

Другими способами поддержки предпринимательства, применяемыми в стране, являются механизмы поощрения инвестиций и экспорта. Как отметил министр, на сегодня предоставлены 173 документа поощрения инвестиций для реализации проектов на 1,6 миллиарда манатов. Благодаря этим проектам будут обеспечены работой более 11 тысяч человек. Он добавил, что большая часть этих документов (63 процента) предоставлена компаниям, действующим в различных сферах промышленности, а оставшиеся - для агропроектов.

Что касается механизма поощрения экспорта, то, по словам Мустафаева, за первое полугодие 2017 года правительство возместило экспортерам 1,3 миллиона манатов, а в 2016 году - 200,4 миллиона манатов. В рамках механизма поощрения экспорта правительство за счет бюджетных средств возмещает предпринимателям 3-6 процентов от таможенной стоимости экспортируемых товаров.

Экспортеры, которые воспользовались этим механизмом, поставили свои товары в Россию, США, Китай, Беларусь, Грецию, Украину, Грузию, Латвию, Германию, Турцию, Польшу, Казахстан, Ирак, Малайзию, Канаду, Молдову, Румынию и Францию, сообщил министр.

Он отметил, что 70,2 процента документов в связи с поощрением экспорта были предоставлены для поставок вина и других спиртных напитков, 14,6 процента - консервированной продукции, варенья, соков и другой продукции.

Кроме того, как добавил Мустафаев, на основе обращения предпринимателей сейчас ведутся работы по совершенствованию данного механизма и расширению списка товаров, на которые распространяется поощрение экспорта.

(Автор: Азад Гасанли)

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