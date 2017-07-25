Ирина Мирошниченко: Это сладкое слово Азербайджан в судьбе прекрасной русской актрисы – ФОТО

2017-07-25 14:55 | www.oxu.az | 4

Народная артистка РСФСР Ирина Петровна Мирошниченко - признанный деятель театра и кино, певица. Она родилась 24 июля 1942 года в Барнауле и с тех пор прошла удивительный путь творческих поисков и побед. Актрису любят и помнят во всех уголках бывшего СССР.

Важными в судьбе Ирины стали съёмки в картине «Это сладкое слово — свобода!», которые прошли в 1972 году в Баку. Здесь она познакомилась со своим вторым мужем, которым стал режиссёр Витаутас Жалакявичус. Режиссер решил, что азербайджанцы похожи на латиноамериканцев и решил перенести съемки фильма в Азербайджан.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на moscow-baku.ru.

Надо отметить, что Азербайджан всегда привлекал внимание известных кинорежиссеров, которые считали страну загадочной, колоритной и немного «заграничной». Так, в «Бриллиантовой руке» Баку превращался в турецкий Стамбул, в «Человеке-амфибии» - Буэнос-Айрес, а в «Тегеране-43» в столицу иранского государства. И если раньше сюда ехали советские режиссеры, то со временем южная столица привлекла внимание и голливудских режиссеров, которые отправили сюда на разведку своего агента 007. «Москва-Баку» представляет вам десятку фильмов, в разные времена снятых в Азербайджане. И начнем мы наш киносписок с картины с участием прекрасной Ирины Мирошниченко.

«Это сладкое слово – свобода» - советский фильм, снятый в 1972 году литовским режиссером Витаутасом Жалакявичусом. Режиссер решил, что азербайджанцы похожи на латиноамериканцев и решил перенести съемки фильма в Азербайджан, город Сумгайыт. Именно здесь, на берегу Каспийского моря был снят политический детектив, в основе которого лег лишь один эпизод революционного движения в Латинской Америке. Картина получила несколько престижных наград международных кинофестивалей. В ней снимался интернациональный состав: Юозас Будрайтис, Родион Нахапетов, Ион Унгуряну, Саят Алиева и, конечно же, Ирина Мирошниченко.

Съемки в картине «Это сладкое слово — свобода!» стали важными в судьбе Ирины. В Азербайджане она познакомилась со своим вторым мужем, которым стал режиссёр Витаутас Жалакявичус. С другой стороны, их брак продержался недолго, после чего Ирина выходит замуж за актера Игоря Васильева, который был ее коллегой по театру.

«Аршин мал алан» (Продавец ручного товара) был снят в 1945 году по личной просьбе руководителя СССР Иосифа Сталина. Эту советскую музыкальную комедию, снятую по мотивам одноименной оперетты азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова, посмотрели в 136 странах, она была дублирована на 86 языков, в том числе и на китайский. Говорят, фильм о любви двух молодых людей так понравился Мао Цзэдуну, и он даже приказал снять в Китае свою версию, которая называлась «Любовь под одеялом» (китайцы «одеялом» назвали чадру). А два года назад черно-белую киноленту отреставрировали и «окрасили» и теперь ее можно посмотреть в цвете. Кстати, в сентябре этого года цветную версию фильма покажут в одном из старейших кинотеатров Голливуда - «Рикардо Монтальбан».

«Человек-амфибия» - этот советский фильм был поставлен на студии «Ленфильм» в 1961 году по одноименному научно-фантастическому роману Александра Беляева. Но съемки фильма дались нелегко и в успех съемочной группы мало кто верил. Сценарий фильма 10 лет пролежал на московской киностудии, из-за технологических сложностей за него никто не хотел браться. Отказались даже в Голливуде: американские режиссеры считали невозможным перенести роман Беляева на экраны. Когда в Штатах узнали о съемках фильма в СССР, газета New York Times «съязвила»: «Сам Уолт Дисней отказался от экранизации беляевского романа из-за сложности подводных съёмок, а русские, которые работают на допотопной технике, решили бросить вызов судьбе». Но режиссеры Владимир Чеботарёв и Геннадий Казанский сделали невозможное – сняли уникальный фильм, который на следующий день после премьеры стал лидером кинопроката 1962 года. Съемки на море были сделаны в Крыму, а сцены заграничного портового города в Баку. Старые кварталы Ичери Шехер превратились в далекий Буэнос-Айрес, возле Девичьей башни вывесили логотип Philips - так Баку превратился в заграницу.

«Айболит-66» - это любимый всеми советскими детьми фильм был снят Роланом Быковым в Баку в 1966 году. Азербайджанская столица стала пристанищем злого Бармалея, именно сюда спасать детишек прибыл добрый Айболит. Фильм снят в необычной манере: режиссеры решили не скрывать наличие съемочной группы, здесь актеры как-бы случайно выпадали из кадра, а сам кадр иногда превращался в ромб. В этой эксцентричной комедии много необычного, например, здесь разбойники поют даже под водой.

«Бриллиантовая рука» - это снятый в 1968 году Леонидом Гайдаем фильм сделал Баку в одночасье знаменитым. Для съемок заграничных эпизодов в течение двух недель азербайджанская столица превратилась в турецкий Стамбул. Старинные улочки Баку до сих пор напоминают кадры из картины: вот у этой двери героя картины Горбункова соблазняла знойная красавица, а уже на следующей улице он упал на мостовую со знаменитым выражением «Черт побери». Если захотите, и сейчас бакинские экскурсоводы устроят вам прогулку по следам «Бриллиантовой руки».

«Не бойся я с тобой» - двухсерийный приключенческий фильм, срежиссированный в 1981 году Юлием Гусманом, капитаном бакинского КВН. Картина снята на азербайджанской киностудии имени Джабарлы по заказу Госкомитета СССР по телерадиовещанию. Съемки проходили в бакинском Ичери-Шехер, а кадры на природе – в селе Илису Гахского района. Кстати, рукопашным боем в фильме изначально было карате, однако на момент выхода картины отношение советских властей к этому виду единоборств уже стало неодобрительным. Поэтому специально была доснята сцена, в которой Сан Саныч в тюрьме объясняет своим ученикам, что его техника боя позаимствована из разных стилей борьбы, в частности и из азербайджанского гюляша.

«Тегеран-43» - этот совместный фильм снимали СССР, Франция, Швейцария и Испания. Во время тегеранской конференции готовится убийство руководителей держав-противников Германии во Второй мировой войне - Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Но основное действие фильма происходит намного позже. Бывшие непосредственные участники событий - и даже их дети - как бы заново переживают минувшее, но не для всех эти воспоминания заканчиваются благополучно. Детектив с участием Наталья Белохвостиковой и Алена Делона вышел на экраны в 1980 году и произвел фурор. Часть съемок фильма проходила в Баку, старинные здания которого внешне схожи с домами в Тегеране.

«И целого мира мало» (1999) - очередная серия голливудской бондианы с участием Пирса Броснана, который на этот раз отправился к берегам Каспийского моря. Ренард, техногенный террорист изобретает хитроумную схему, позволяющую взять под контроль все нефтяные ресурсы планеты. Агент 007 становится последней надеждой человечества. Миссия сулит ему как опасности, так и удовольствия — в лице знойной «нефтяной принцессы» и неотразимой ученой. Герою предстоит схватка с безжалостным врагом, который не остановится ни перед чем, претворяя в жизнь свой разрушительный план. Сцена, где Джеймс Бонд впервые появляется в Азербайджане (едет на своем BMW Z8 в районе нефтяных вышек), снималась в поселке Биби-Эйбат.

«Бременские музыканты» - этот российский фильм был снят в 2000 году Александром Абдуловым по мотивам произведения Братьев Гримм. Трубадур и его верные друзья — Осел, Кот, Петух и Пес путешествуют по свету. Однажды Трубадур увидел прекрасную Принцессу и полюбил ее с первого взгляда. Но Глупый Король не желает отдавать свою дочь замуж за бедного музыканта… Абдулов очень любил Баку, может поэтому он решил перенести съемочный процесс в эту южную страну. В кадре появлялись десятки тысяч солдат, танки, вертолеты, воздушные шары, установки ПВО - казалось даже, что в сцене парада у Короля снимается весь Азербайджан.

«Дронго» был снят в 2002 году российским режиссером Зиновием Ройзманом. Дронго — это имя секретного агента, главного героя книг Чингиза Абдуллаева, три из которых и легли в основу телесериала. Экранный образ суперагента, образ героя-одиночки с незаурядными сыскными способностями создает Ивар Калныньш. Жанр картины определяется, как аналитический детектив, в котором главный герой делает ставку, прежде всего, на продуманные стратегические ходы, а не на меткий выстрел. Действие телефильма, в котором суперагенту Дронго приходится бороться с наркомафией, разворачивается в Москве, в Баку, в Батуми, в Тбилиси, Нью-Йорке, Париже и Лондоне.

A.C.

