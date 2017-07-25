Азербайджан и Грузия проведут очередные консультации по делимитации границ

2017-07-25 14:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Очередные консультации по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией пройдут осенью в Тбилиси, сообщил во вторник Trend дипломатический источник.

В ходе консультаций планируется рассмотреть вопросы прохождения линии государственной границы, продолжить обсуждения по несогласованным участкам.

Отметим, что Азербайджан и Грузия намерены в этом году завершить переговоры по делимитации государственной границы.

О необходимости завершения этого процесса заявили ранее в министерствах иностранных дел обеих стран.

Граница между Азербайджаном и Грузией составляет 480 километров. Государственными комиссиями двух стран согласована большая часть пограничной линии. Согласно данным различных источников, на настоящее время согласованы уже 66-70 процентов линии госграницы.

С азербайджанской стороны председателем Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы с Грузией является заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Предыдущее заседание комиссии состоялось в апреле этого года в Баку.

Ранее Азербайджан и Россия завершили делимитацию границ. В настоящее время идут обсуждения по демаркации.

(Автор: Себа Агаева)