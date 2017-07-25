Google заставит пользователей просматривать видео в поиске

2017-07-25 15:01 | www.oxu.az | 4

Компания Google тестирует автовоспроизведение видеороликов в своём поисковом сервисе.

После того как пользователь отправляет свой запрос в поисковик, сервис автоматически выдаёт не только веб-страницы и изображения, но и короткое видео с YouTube.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, на это обратили внимание сотрудники издания SEM Post. Например, после поиска по названиям популярных фильмов Google автоматически показал трейлеры произведений.

Стоит отметить, что ролики запускаются без звука — для того чтобы звуковая дорожка включилась, необходимо щёлкнуть на видео. Однако даже если пользователь не обратил внимания, видео всё же будет воспроизводиться на странице.

Представители Search Engine Land подтвердили тестирование функции, сославшись на Google. «Мы постоянно экспериментируем, создавая новые функции для улучшения поиска для наших пользователей. Однако пока возможность не получила официального анонса», — заявили в компании.

С.С.

