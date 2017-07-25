Путина просят ввести санкции против Польши

2017-07-25 15:08 | www.oxu.az | 4

Совет Федерации России предложил президенту Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей из-за закона о сносе памятников советским воинам, говорится в заявлении, принятом верхней палатой парламента, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сенаторы попросили поручить профильным ведомствам разработать предложения по возможным мерам в адрес Варшавы. Также предлагается ввести санкции в отношении польских парламентариев, которые выступили инициаторами закона о декоммунизации.

Особенно кощунственным, по мнению сенаторов, стал факт принятия этих поправок 22 июня – в День памяти и скорби, который навечно связан с болью о погибших, замученных и умерших в годы Великой Отечественной войны.

Совфед осудил целенаправленные попытки переписывания истории, искажения и пересмотра итогов Второй мировой войны, предпринимаемые властями Польши.

На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

Н.О.