Вышла в свет книга Гюльнары Халиловой "Традиции одежды азербайджанских музыкальных групп" (ФОТО)

2017-07-25 14:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Вышла в свет книга руководителя Центра национальной одежды и Дома моды, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой "Azərbaycan musiqi qruplarının geyım ənənələri" (Традиции одежды азербайджанских музыкальных групп), сообщает Trend Life.

В научно-методическом издании внимание акцентируется на видах национальной одежды профессиональных танцевальных ансамблей, а также групп самодеятельности и детских танцевальных ансамблей, возникших в Азербайджане в различные периоды исторического развития, на особенностях их развития. Большое внимание уделяется направлениям деятельности выдающихся народных мастеров, современных художников и модельеров.

Книга одобрена научным советом Азербайджанской государственной академии художеств. Научный редактор- доктор наук по искусствоведению Севиль Садыхова, рецензент - доктор наук по искусствоведению, заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Кюбра Алиева.

Это третья книга Гюльнары Халиловой. Ранее были издана книга "Ata Məhəbbəti, Ata İstəyiylə", посвященная известному ученому, педагогу, академику Видади Халилову, и Каталог по пропаганде азербайджанской национальной одежды в Европе.

(Автор: Вугар Иманов)