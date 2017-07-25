Еще в трех районах Азербайджана могут появиться промышленные зоны

2017-07-25 14:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана изучает возможность создания промышленных зон в Агдамском, Агстафинском и Газахском районах республики, сказал министр экономики Шахин Мустафаев на расширенном заседании коллегии министерства, посвященном итогам первого полугодия 2017 года.

На сегодня в Азербайджане уже ведутся работы по созданию двух промышленных зон в Масаллинском и Нефтчалинском районах. По словам Мустафаева, в Нефтчалинской промышленной зоне уже действуют три предприятия, в этом году планируют приступить к работе еще шесть предприятий.

В Масаллинской промышленной зоне, продолжил министр, завершились проектировочные работы и в ближайшее время начнется создание инфраструктуры. По его словам, интерес к этой промышленной зоне очень высок, уже сейчас в министерство представлены 33 проекта на сумму свыше 33 миллионов манатов, которые можно реализовать на территории промзоны.

Кроме промышленных зон, добавил министр, в республике создано пять промышленных парков: Сумгайытский химико-промышленный парк, Балаханинский, Гарадагский, Мингячевирский и Пираллахинский промышленные парки. Крупнейшим из этих парков является Сумгайытский химико-промышленный парк, где действуют 10 резидентов, инвестировавших в промпарк более 1,2 миллиарда долларов. По словам министра, ожидается, что в этом году в этом химпромпарке начнут действовать пять предприятий, еще три предприятия приступят к деятельности в следующем году.

Официальный курс на 25 июля составляет 1,7010 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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