МИД Ирана осудил теракт в пакистанском Лахоре

2017-07-25 15:06 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь МИД ИРИ Бахрам Касеми осудил теракт в пакистанском Лахоре, заявив, что насилие и террор, порожденные отвратительной идеологией, не понимают ничего, кроме языка силы и насилия, сообщает IRNA.

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана выразил соболезнования правительству, народу, а также семьям погибших в результате теракта во втором по величине городе Пакистана Лахоре.

«Мы считаем, что единственный выход из проблемы насилия и террора в регионе и мире – честное противодействие этому зловещему явлению, а также отказ от инструментального терроризма и торговли терроризмом для достижения политических целей в рамках двойных стандартов», подчеркнул Касеми.

Напомним, что 24 июля в пакистанском городе Лахор у входа на овощной рынок смертник привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва погибли по меньшей мере 25 человек, около 50 получили ранения.